Roberto (15) woont in het gehucht Blauwe Sluis: ‘Ja, we kunnen wat lomp zijn, maar ook gastvrij’

Waarom wilde je graag vertellen over het leven in Blauwe Sluis?

,,Ik wil graag aan de mensen laten zien hoe wij hier leven. Er zijn vaak vooroordelen over ons, jongeren van het platteland. Ja, we kunnen soms wat anders uit de hoek komen en wat lomp zijn. Maar eigenlijk zijn we juist heel gastvrij en gezellig. Dat stereotype dat boeren plat en dom zijn klopt niet.”