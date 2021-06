Rob van Daal verruilt villa in België voor volksbuurt in programma Steenrijk, Straatarm

Zanger en kunstenaar Rob van Daal was woensdagavond te zien in het SBS6 programma Steenrijk, Straatarm. Samen met zijn vriendin Karin ruilde de in Raamsdonkveer geboren zanger een week met het leven van het gezin Timmer uit Emmen.

Voor een week lieten Rob en Karin hun riante optrekje in het Belgische Loenhout achter zich en trokken naar Emmen. Daar verbleven zij in het huis van alleenstaande vader Björn Timmer en zoon en dochter Wesley (14) Jolijn (11). Het gezin Timmer verbleef een week in het vrijstaande huis vol kunst en andere dure spullen. ‘Tweeduizend vierkante meter aan grond en een huis met alles erop en eraan’, aldus de zanger tegenover de camera's van SBS6 over zijn Belgische villa.

Boodschappen

Het weekbedrag dat Rob en Karin te besteden hebben is vijfenveertig euro. Voor de boodschappen moet het koppel het doen met twintig euro. ‘Ik heb nog nooit in mijn leven een boodschappenlijstje gemaakt’, vertelt Karin in de aflevering. Rob wil graag een flesje wijn, maar moet daarvoor de scharreleieren van 0,35 cent per stuk laten liggen. ‘Ik kan heel moeilijk boodschappen doen. Als ik in de winkel ben gooi ik er altijd alles zomaar in’, vertelt Rob aan het eind van de aflevering als hem gevraagd wordt of het is gelukt met het budget.

Optreden in een party bus

In ruil voor een kleine bijdrage van buurtbewoners treedt Rob op in een party bus. Met het geld dat hij hiermee ophaalt restylen Karin en hij de woonkamer van het gezin Timmer. Om één van zijn eigen schilderijen op te hangen is de hulp van de buurman nodig. ‘Rob kan niks eigenlijk’, aldus Karin naar de camera. ‘Daar komt het eigenlijk wel op neer’, vult Rob aan.

Steenrijk met z'n drieën

Wanneer de huiswisselaars elkaar ontmoeten overhandigt Rob mede namens Peter Gillis een cheque aan de familie Timmer. Vader mag samen met zoon en dochter een lang weekend naar een vakantiepark. ‘Geld is goed voor de zenuwen. Gezondheid en gelukkig zijn met z'n drieën, dat is steenrijk zijn’, sluit hij de aflevering af.