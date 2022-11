Risico's voor gezondheid ‘uiterst gering’: hoogspanningslijn bij 's Gravenmoer blijft onveranderd

Volgens de minister voor Klimaat en Energie is er geen aanleiding om de hoogspanningslijn op grotere afstand van ’s Gravenmoer aan te leggen. De Gezondheidsraad had in een rapport geschreven dat er in de nabijheid van hoogspanningskabels een verhoogd risico is op leukemie en andere vormen van kanker. Dat zou het gevolg zijn van elektromagnetische velden rond de kabels. Het ministerie stelt dat het risico uiterst gering is, en dat er nooit een duidelijk verband is aangetoond tussen deze velden en leukemie. De gemeente Dongen is teleurgesteld over deze reactie.