Ringslang ontdekt in de Biesbosch: ‘Niet agressief en niet giftig’

Nu heeft de slang dan toch eindelijk de Biesbosch bereikt. Blom: ,,Het is mogelijk dat dit exemplaar is meegelift met een van de boten die nu hier in de haven ligt en daarvoor in een gebied lag waar meer ringslangen voorkomen, zoals het Groene Hart.”



Wie de slang ziet, hoeft zich geen zorgen te maken. ,,De ringslang is niet agressief en niet giftig. Hij overwintert en legt zijn eieren op het land, maar zijn voedsel vindt hij in en rond het water, zoals kikkertjes.”