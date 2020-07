Rijtjeswoning en vier schuurtjes in brand in Geertruidenberg

Sauna's zijn weer open: 'We hopen dat we geen politie­agent hoeven te spelen’

10:52 BERGEN OP ZOOM / OOSTERHOUT - ,,Ik heb het zo gemist. Ik voel me iedere keer weer herboren na zo’n dag”, vertelt Kris Pandel. Hij bezocht de sauna, toen BLUE Wellness Stadspark in Bergen op Zoom nog open was, meermaals per week. Woensdagochtend stond hij bij de heropening als eerste voor de deur. Evenals een hoop andere gasten in Bergen op Zoom en bij SpaOne in Oosterhout.