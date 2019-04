Rijschoolhouder zet ghb-verslaafde fietsendief (27) uit Oosterhout in zijn hemd

Wethouder Dols baalt van 'klotesitua­tie’ over winstwaar­schu­wing

10:42 GILZE EN RIJEN - Wat wethouder Rolph Dols zag als een winstwaarschuwing noemde hij even later in een cri de coeur een 'klotesituatie'. En dan met name de reacties op het forse tekort in de gemeente door vooral D66 op internet.