Rijkswaterstaat: ‘Tijdens verbreding A27 graag weinig verkeer’

Op werkdagen rijden er dagelijks gemiddeld 412.000 weggebruikers over de Merwedebrug bij Gorinchem. Tijdens de spitsuren staan er regelmatig files. In de weekends gaat het om gemiddeld 115.000 weggebruikers per dag.



,,Al weten we op werkdagen maar 1 procent van de weggebruikers te bewegen niet die route te kiezen; dat heeft al effect. Maar liever ziet Rijkswaterstaat dat veel meer mensen op zoek gaan naar alternatieven’’, zegt Ceelen.



Daarover gaat Rijkswaterstaat na de zomervakantie in gesprek met de tien grootste werkgevers van Gorinchem. ,,Stel dat hun werknemers bijvoorbeeld meer vanuit huis kunnen werken, of op alternatieve locaties. Reizen buiten de spits om is ook een idee. We gaan verkennen welke ideeën er zijn.’’



Ook andere belangrijke zaken komen op tafel, zoals bereikbaarheid. ,,De regio moet ook goed toegankelijk blijven tijdens de werkzaamheden. Ook daarover gaan we het hebben’’, aldus Ceelen.