Rijk steekt tientallen miljoenen in vliegbasis Gilze-Rijen voor aanschaf vliegsimulatoren

VIDEO Woonwagen­be­wo­ners Oosterhout demonstre­ren: ‘In een huis voelen we ons niet thuis‘

15:43 OOSTERHOUT - Ze willen een eigen stek in de stad. “Waar je bij de buren binnenloopt en een bakkie koffie kunt drinken. Want bij een gewoon huis kijken ze je aan: wat kom je doen?“ Woonwagenbewoners in Oosterhout demonstreerden vrijdag voor extra standplaatsen.