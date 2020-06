Rijense rups dwingt automobilist tot kalmte

Verkoop Cornelius­kerk bijna beklonken: ‘Er zijn vergaande onderhande­lin­gen’

7:09 DEN HOUT - Er is een potentiële koper voor de Corneliuskerk in Den Hout. Dat zei wethouder Marcel Willemsen afgelopen week tijdens de raadsvergadering. ,,Er zijn vergaande onderhandelingen. Uiterlijk 1 juli is bekend of de koop wel of niet doorgaat.”