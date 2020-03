Rijense in Noord-Italië: ‘In Nederland moeten jullie je realiseren dat de ziekenhuizen hier overvol zijn’

Af en toe rijdt er een auto door haar straat, iemand die even naar de supermarkt gaat. Dat is ook het enige. Jacqueline van Gool, afkomstig uit Rijen, vertelt vanuit de Noord-Italiaanse stad Busto Arsizio over de lockdown die het land al wekenlang in de greep heeft. De stad, 80.000 inwoners, ligt een kilometer of dertig boven Milaan. In Lombardije, het zwaarst getroffen coronagebied van Europa. Daar waar de scholen sinds medio februari op slot zijn.