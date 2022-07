Rijense familie bouwt met voedselbos aan een erfenis die de eeuwen kan doorstaan

Zó overtuigd, dat pa en ma Aarts hun spaargeld investeerden in een voormalige paardenweide in Rijen. Waar twee jaar geleden nog een vlakke, platgestampte zandbak lag, probeert het gezin nu een voedselbos tot leven te wekken. Voedselbos Woudoogst bestaat inmiddels iets meer dan een jaar.

Over twee-, driehonderd jaar moeten mensen hier nóg plukken en proeven. ,,Dit is letterlijk en figuurlijk onze erfenis”, zegt Kim Aarts. Samen met haar moeder Petra is zij het vaakst in het jonge voedselbos te vinden.