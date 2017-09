Rijens echtpaar ook gematst door rechtbank

De situatie bij het gezin met drie kinderen is schrijnend. Er zijn zo veel schulden dat de man in 2015 besloot dat criminelen een wiethok op de eerste verdieping van hun huis mochten zetten. Dat werd op 12 oktober 2015 opgerold. Het gezin zit sindsdien in de schuldsanering en er is geen cent te makken. Daarom eiste de officier van justitie twee weken geleden ook al dat het geld niet hoeft te worden terugbetaald. ,,En om de kinderen niet weer de dupe te laten worden van hun ouders die er een pleuriszooi van maakten '', zei hij toen.

Toen de politie de kwekerij oprolde schrokken de agenten van de situatie in de woning. Drie kinderen van 2, 3 en 5 jaar oud leefden in een puinhoop. Ze konden niet douchen door de rotzooi in de badkamer, het toilet was ernstig vervuild. De vrouw leefde met de drie kinderen gewoon op de benedenverdieping. Douchen deden de kinderen één keer per week bij oma.