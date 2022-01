Rijens carnaval maakt van 55-jarig jubileum een streamfeest van twee avonden

Rechter: met alle respect, u heeft niets te willen

OOSTERHOUT - Probeert de gemeente Oosterhout de boel te traineren zoals de eigenaar van Heijl Wellness beweert of is het simpelweg een kwestie van het aanleveren van de juiste stukken? Daarover heeft de rechter zich woensdag gebogen in een rechtszaak tussen beiden over een bouwvergunning.

30 januari