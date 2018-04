Rijenaar Guus van Rooijen bevecht psychose met haiku's

RIJEN - Guus van Rooijen heeft gewonnen. In ieder geval is zijn boek af. In de gedichtenbundel 'Kleurrijk' beschrijft hij zijn strijd van meer dan vijfentwintig jaar tegen angsten, psychosen en manische depressiviteit. En hoe haiku's en collages de zon weer lieten schijnen.

De Rijenaar werkte tot zijn veertigste als sociaal-cultureel werker in De Boemerang, de voorloper van cultureel centrum De Boodschap. Toen raakte Guus van Rooijen gevangen in een web van psychosen en manische depressies. Tal van opnames en therapieën volgden. Meer dan twintig jaar was hij in de greep van de ziekte in zijn hoofd en volgde ook de ziekte in zijn lijf.

Levenslijntjes

Een aantal jaren geleden ontdekte hij de haiku. In deze Japanse dichtvorm wordt een emotie in drie regels van vijf, zeven en vijf lettergrepen beschreven. Het is een leesbare schrijfvorm die de bundel zeer toegankelijk maakt. De haiku werd een uitlaatklep, een van zijn levenslijntjes vanuit de zwaarmoedigheid. ,,Met elke haiku die ik schrijf, verdwijnt een korrel van de berg die depressie heet", noemt hij het. Ook het maken van collages van papier-maché gingen houvast bieden. De gedichtenbundel is dan ook verluchtigd met deze stemmige kleurenexplosies. ,,Het leven is weer mooi", schrijft Van Rooijen in het voorwoord van zijn boek dat hij ziet als de afronding van een langdurige cyclus van ups en downs. Hij beschrijft bijzondere momenten in zijn leven en begint met de kennismaking met zijn vrouw Betty, die al die jaren de spil van zijn bestaan is gebleven. De waardering voor haar niet aflatende steun knalt vele keren van de pagina's af. Dat geldt ook voor de liefde voor hun drie kinderen. Leven met een vader met geestelijke en fysieke mankementen is soms erg zwaar.

Liefde

Die twee 'levens' vormen de rode draad in de bundel. Enerzijds het leven met het belang van het gezin, waarin liefde overheerst maar spanningen onvermijdelijk zijn. Anderzijds het leven van manische depressies: 'Donkere wolken, ze komen en gaan, steeds weer.' Maar ook: 'De kleuren zo mooi. Groen geel, blauw en rood, intens. Geen zwart meer, noch grijs.'

De strijd gaat van hoge toppen naar diepe dalen van 'Genieten is troef' tot 'Lieve God haal mij'. In dat gevecht beschrijft hij een parallel tussen zijn eigen worstelingen om van duister (angst) naar licht (geluk) te komen en die van vluchtelingen die uit hun ellende van misbruik, armoede of oorlog met gammele bootjes op zoek zijn naar een mooie toekomst in het Westen.

Vrijheid

En zo is hij opgekrabbeld. Heeft Van Rooijen een medicijn gevonden in vrijheid. Namelijk de vrijheid weer op eigen benen te staan.

Guus van Rooijen presenteert zijn bundel zondag 8 april om 14.30 uur in De Boodschap in Rijen. Het boek kost 15 euro. Vanaf 10 april is het ook op diverse andere adressen in Rijen, onder meer bij de Primera.

Volledig scherm Collage van Guus van Rooijen. Zonneschijn. © Guus van Rooijen