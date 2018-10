Rijen zaterdag openluchtmuseum bij Veteranendag

RIJEN - De Nassaulaan in Rijen verandert zaterdag in een militair openluchtmuseum. Meer dan twintig historische militaire voertuigen uit het hele land zijn tijdens de Veteranendag te zien. Het wordt druk bleek donderdagmiddag bij de opening van de expositie ‘In het hoofd van een veteraan’ in het gemeentehuis van Rijen.

Burgemeester Jan Boelhouwer onthulde de expositie die in indrukwekkende beelden en persoonlijke verhalen aandacht schenkt aan vijf van de ongeveer vijftig missies waar Nederlandse militairen naar zijn uitgezonden. Dat deed hij samen met Pim van der Velden, voorzitter van de stichting Veteranen Hart van Brabant. ,,Een unieke dag waarvoor zich al 425 veteranen hebben aangemeld uit Gilze en Rijen, Dongen, Tilburg, Waalwijk, Loon op Zand, Goirle, Oisterwijk en Hilvarenbeek. Zo veel hebben we er nog nooit gehad.‘’ Het buitenprogramma trekt waarschijnlijk ook enkele duizenden kijkers. Daar is alle reden toe. We hebben voertuigen die in Korea actief waren, maar ook hedendaagse van de vliegbasis en een grote crash-tender bluswagen en de modernste transportvoertuigen.‘’

Mensen



Boelhouwer wees op het belang van de expositie en veteranendag als eerbetoon aan en informatiemogelijkheid over het verhaal dat over mensen gaat. ,,Het gaat over mensen die voor het vaderland in den vreemde worden uitgezonden. Mensen die vrede waarborgen en orde handhaven wereldwijd.‘’

Een groene baret met militair logo lijkt een beschermend afdak voor de rij monitoren die via een aanraakscherm gestart worden. Naar keuze kun je zo ‘In het hoofd van een veteraan’ kruipen. Vijf van hen vertellen over wat ze hebben meegemaakt tijdens hun missie die varieert van Korea in 1953 tot Afghanistan. Originele beelden begeleiden het soms heftige persoonlijke verhaal van deze veteranen.

Volledig scherm In het hoofd van de veteraan toont vijf van de vele missies waar Nederlandse militairen uitgezonden zijn geweest. © Foto Berry van der Heijden

Jaap Nieuwkoop (72) uit Rijen kijkt naar de beelden met zijn kleinzoon Sergio (12) die bij zijn opa en oma logeert. Nieuwkoop was in Bosnië als inlichtingenofficier van de luchtmacht vooral in Lucovac gestationeerd. ,,We hadden een veel te beperkt mandaat. Onze helikopters mochten niet eens vliegen.‘’ Hij vindt het belangrijk dat de inzet van Nederlandse militairen niet vergeten wordt. Kleinzoon Sergio luistert aandachtig. ,,Ik weet dat opa in Bosnië en Afghanistan is geweest.‘’ Met zijn ouders gaat hij ook wel eens naar musea. Maar in dienst wil hij niet. ,,Ik wil straks business gaan studeren.‘’