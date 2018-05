Rijen Ruikt fietst op met Ratatouille

RIJEN - Tuinfestival Rijen Ruikt en pop-up theaterfestival Ratatouille hebben elkaar gevonden. Op 10 juni presenteren de twee organisaties de vrucht van hun innige samenwerking. Een route met 34 locaties in Rijen en Molenschot. Te bezoeken per fiets of te voet.

Rijen Ruikt gaat al voor de 18 editie, Ratatouille voor de tweede keer als een opwarmertje voor Het Natuurpodium dat de komende jaren bij Vijf Eiken gestalte moet krijgen. Wil Hermens van de Stichting Juin weet dat alle deelnemers hun best doen om hun tuin of bedrijf of atelier er piekfijn uit te laten zien. ,,Het is aan de trotse eigenaren, van wie 7 in Molenschot, wat ze doen. Sommigen zorgen voor muziek, anderen zetten iets lekkers klaar.''

De route is helemaal uitgetekend en deze kaart valt in het dorp huis aan huis in de bus. Bekijk hier een PDF bestand van de routekaart van Rijen ruikt 2018

,,We willen Rijen Ruikt graag bij Toerlezjoere onderbrengen. Dit initiatief om het toerisme in de gemeente te versterken zouden we in de toekomst ook met Gilze en Hulten willen oppakken in een tuinenroute'', aldus Hermens. De dag wordt informeel afgesloten bij 't Vermaeck.

Bezwaren

Ratatouille aan de bosrand van de Vijf Eikenweg is een van de halteplaatsen. Dat overigens tot onvrede van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) die bij de gemeente bezwaar heeft gemaakt tegen de vergunning. ,,De burgemeester besluit in de loop van deze week over de bezwaren'', zegt een woordvoerder van de gemeente. John Merkus van het Natuurpodium gaat ervan uit dat het doorgaat.

De organisatie van het Natuurpodium biedt vanaf 10.30 uur een voorzet van wat dit openluchttheater de komende jaren moet gaan worden. ,,We hebben cultuur en theater voor alle leeftijden'', zegt Merkus. Een kindervoorstelling De Prinses, De Proeftuin van het Kunstpodium, optredens van Jeugdkoor MM-Kidzz, Muziekschool Plus van Wilma van der Draaij, Stichting Nogalwiedus, Jongerenkoor Baarle, Twice! dansstudio, jazzduo Bluesette en de Power Swing Big Band.

Gratis

Alle optredens zijn gratis. Behalve het concert van zangeres Katrien die Janis Ian zingt. ,,Hiervoor vragen we een bijdrage van 5 euro voor bezoekers van boven de 12 jaar. Het Natuurpodium moet daar ook voor betalen. Maar dat is echt kwaliteit.''

