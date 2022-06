Rijen Ruikt, een kleurrijke tuinenroute met cultuur en kriebelbeestjes

RIJEN/MOLENSCHOT - Het thema 'het kriebelt’ doet de twintigste editie van Rijen Ruikt alle eer aan. De cultureel-biologische tuinenroute door Rijen en Molenschot is op zondag 12 juni. ,,We kunnen eindelijk weer op pad, gluren bij de buren, naar onbekende pareltjes in je eigen omgeving", zegt Frank Hermens.

De stichting Juin heeft weer een uitgebreid programma opgesteld. Zelfs het weer werkt mee om van de zelf te kiezen fiets- en wandelroutes een succes te maken. Daarvoor kent Rijen Ruikt de routekaart (zie onder bericht) met liefst 29 adressen. Bij elke plek is uitleg waarom een bezoek hier een bijzonder goed idee is. De kaarten zijn ook te vinden bij onder meer SMAAK en Everything Sweet op het Wilhelminaplein, CC De Boodschap, De Drie Linden en het Tussenstation in Molenschot.

Quote Het belangrijk­ste doel van Rijen Ruikt is dat mensen in beweging komen, elkaar ontmoeten Frank Hermens, stichting Juin

,,De rode draad blijft de tuinenroute", zegt Frank Hermens. ,,We gaan voor kunst en cultuur, voor biodiversiteit met insectvriendelijke, kriebelbeestjesrijke tuinen in en rond Rijen en Molenschot. Het belangrijkste doel van Rijen Ruikt is dat mensen in beweging komen, elkaar ontmoeten. Dat ze plekjes in de eigen omgeving ontdekken waarvan ze het bestaan niet wisten. Elke editie vinden we weer nieuwe pareltjes.”

Optredens

In Molenschot is er een expo in de Sint Annakerk, is een verticale moestuin, doen natuurlijk Bij Baans en lunchroom De Tussenstop mee. In Lutske's theetuin is meer te ontdekken dan een lekkere kop thee. En lokale kunstenaars en optredens kleden de boel verder aan.

Volledig scherm Lutske's theetuin is een van de adressen in Molenschot die te bezoeken zijn. © Rijen Ruikt

In Rijen is een keur aan prachtige tuinen, waar vaak ook nog een activiteit is. Je kunt er wat proeven, er is muziek, een presentatie of expositie. Soms is er een rondleiding, zijn er plantjes te koop of kun je aansluiten bij een verhaal over het belang van monumentale bomen.

Hoogtepunten

Verder is er een kinderspeeltuin en duurzaamheidsmarktje op het Wilhelminaplein, zijn er expo's bij onder meer De Boodschap en De Vijf Eiken, er is een muziekspeeltuin voor kinderen. Voor Frank Hermens is er een lijst aan hoogtepunten. ,,De Sminktuin, de vijvertuin bij Joep Heezius of muziek luisteren en genieten aan de Zwarte Dijk, een wijntje proeven, een verbindingstuin die barst van kleur en biodiversiteit. Iedereen moet zelf maar kiezen.” Tussen10.00 en 17.00 uur.

Volledig scherm De routekaart voor 2022 van Rijen Ruikt. © Stichting Juin