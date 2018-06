Rijen past subsidiebeleid aan, mogelijkheid voor extra bijdrage voor clubs

Filmcafé Oosterhout loopt nog niet op rolletjes

24 juni OOSTERHOUT - Als het Filmcafé in Oosterhout dit jaar geen winst maakt, is het de vraag of het kan blijven bestaan. Dat meldt eigenaar Jos Gorisse. Het Filmcafé opende in mei 2016. ,,We hebben twee jaar verlies geleden, als we dit derde jaar geen winst draaien, vraag ik me af of het nog haalbaar is door te gaan."