Rijen moet zonder PostNL-vestiging voor pakket en overschrijven kenteken naar Oosterhout

RIJEN - PostNL is druk bezig met het vinden van een nieuwe vestiging nu het servicepunt bij de Primera op het Wilhelminaplein is gesloten. Voorlopig moeten inwoners van Rijen naar Oosterhout, Tilburg of Breda.

Volgens een woordvoerster van PostNL, dat postbezorging regelt in Nederland maar ook nog een boel andere taken heeft, betekent de sluiting van De Primera van Alaert en Jolanda Scheenstra op het Wilhelminaplein een aderlating. ,,Het is erg sneu voor hen dat ze het niet hebben gered.” De winkel is wel nog tot en met zaterdag 8 augustus geopend met aanbiedingen en voor een praatje.

Rijbewijs

Bij een servicepunt kunnen mensen pakketjes en zelfs pakketten tot 30 kilo ophalen of laten verzenden. Ook frankering en laten aantekenen is er mogelijk. Verder is een PostNL-punt van belang voor het overschrijven van kentekens voor auto, motor, scooter of boot. Ook voor de kleine visvergunning kunnen klanten terecht bij een servicepunt. Maar dat kan dus voorlopig niet in Rijen.

Quote Wie een aangeboden postpakket heeft gemist moet daarvoor nu naar Oosterhout. Woordvoerster PostNL

De woordvoerster spreekt overigens tegen dat het aan PostNL lag dat het servicepunt al vorige week direct werd gesloten. ,,We hadden ook graag gehad dat ze nog wat langer open waren gebleven. Dat was voor ons ook handiger geweest. Maar de curator zag dat niet zitten. Daardoor moesten wij ook heel snel schakelen. Wie een aangeboden postpakket heeft gemist moet daarvoor nu naar Oosterhout.”

Nieuwe PostNL-punt

De woordvoerster zegt dat nog niet duidelijk is op welke locatie het nieuwe PostNL-punt komt. ,,Er gaan verhalen over de Hoofdstraat, maar dat kan ik zeker nog niet bevestigen. Wij brengen pas iets naar buiten als de locatie helemaal definitief is. Dat is nog niet het geval.” Over een termijn waarop dat wel gebeurt kan ze niets concreets zeggen. ,,We hopen zo snel mogelijk.”