‘Rijdende’ Chinooks zorgen voor bekijks in Rijen

Ruim 1.900 illegale wietplan­ten gevonden in woningen en panden in West-Bra­bant, twee bewoners aangehou­den

15:23 BREDA/OOSTERHOUT - Ruim 1.900 hennepplanten zijn dinsdag gevonden in zes kwekerijen die in woningen en panden zaten in de regio Zeeland-West-Brabant. De politie laat weten dat in alle kwekerijen illegaal stroom werd afgetapt. Twee mensen uit Breda en Oosterhout zijn aangehouden.