‘Rij door de Klappeij’ lichtpuntje tijdens lockdown: ‘Ik krijg er een brok in mijn keel van’

Rij door de Klappeij is een evenement waarbij je voor 50 euro een borrelbox voor twee personen koopt. Om de box te vullen, rijd je stapvoets met je auto - met geopende kofferbak - door de Leijsenhoek, de Markt en de Klappeijstraat. Bij elke deelnemende horecatent ontvang je de beste wensen en een ingrediënt van je borrelbox.

Samen met enkele goedlachse kerstmannen en begeleid door sfeervolle kerstmuziek zet Luis Molina van El Toro Negro een bakje olijven in elke passerende auto. „Fijne feestdagen en hopelijk tot snel”, zegt hij tegen de mensen. „Ik ben blij dat ik zo persoonlijk afscheid kan nemen van onze klanten. Ik zag de lockdown al hangen. Zo is er op deze moeilijke dag toch iets vrolijks.”

Buurtbewoner Anita Pas laat haar hond uit. Genietend kijkt ze naar de file op de Markt. „Aandoenlijk, ik krijg er een brok in mijn keel van. Dit gun je de ondernemers die weer getroffen worden.”

Bolderkar

In de file vallen Esther en Patricia van der Broek op. In plaats van met de auto halen ze hun borrelbox op met een bolderkar. „De file stond bij ons voor de deur, met een kleine Max Verstappen-actie haalden we ons tijdslot nog.” De tot ‘Gemaksbak’ gedoopte borrelbox heeft zich inmiddels gevuld met olijven, nacho’s, wijn, pasta, wrap, bier, soep, augurken en een pasteitje. „We lopen wel een half uurtje achter op schema”, weet Frank van Gurp van Café de Kloek. „Maar iedereen is blij.”

De tweede editie van Rij door de Klappeij is een groot succes. Vorig jaar werden er zo’n 550 borrelboxen verkocht, dit jaar 1050. Ook is het aantal deelnemende horecazaken gegroeid: van 13 naar 28. Ondertussen rijden de auto’s voorbij met daarin vrolijk zwaaiende mensen. De bolides zijn versierd met papieren kerstbomen, rode kerstsokken, feestverlichting en kerstballen.

Leon van der Pluijm bekijkt het spektakel op de Markt. „Ik moet nog”, zegt hij. „Het is geweldig. Vorig jaar deed ik ook mee. Toen was het alleen de Klappeijstraat, nu is de Leijsenhoek en de ronde over de Markt erbij gekomen.” Het programma van dit jaar kende ook een entertainment onderdeel op de Markt. „Dat kon vanwege de lockdown niet doorgaan”, vertelt Rob Mutsaers van café De Stapmolen.

De Oosterhoutse Sjors Beerens grijnst achter zijn stuur. „Ik voel me toerist in eigen stad. Ik woon hier vlakbij, ik stapte om 14.30 uur in de auto en het is nu bijna 16.00 uur.” Hij heeft nog enkele stops in de Klappeijstraat te gaan.

Volledig scherm Blijheid in Oosterhout. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden