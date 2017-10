Riekje van Vugt wordt nieuwe lijsttrekker CDA Drimmelen

Sinds 2014 is zij raadslid en zet zich met name in voor goede en betaalbare zorg in de gemeente Drimmelen. Zeker nu inwoners langer thuis blijven wonen. Daarnaast wil ze zich inzetten voor betaalbare woningen voor zowel de jongeren als de oudere inwoners. Jongeren vertrekken omdat ze geen betaalbare woning kunnen vinden in onze gemeente en ouderen blijven wonen in huizen die te groot en niet levensloopbestendig zijn; dat moet echt anders geeft zij aan.