Riebert Verheugen wordt nieuwe fractievoorzitter Lijst Harry Bakker in Drimmelen

Daarnaast blijft hij aan als penningmeester van het bestuur van Lijst Harry Bakker en blijft hij zijn andere politieke functies uitvoeren, waaronder het voorzitten van informatie- en opinierondes en het ondersteunen van de fractie en vicevoorzitterschap van de gemeenteraad. Verheugen is enthousiast over zijn nieuwe positie en heeft er zin in.

Verheugen: ,,Ik ga me de komende jaren richten op de plannen die in het coalitieakkoord en het collegewerkplan staan, want deze moeten ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Daarbij kijk ik ook met een schuin ook naar ons verkiezingsprogramma en de wat verder in de toekomst gelegen verkiezingen.”