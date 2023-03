Riane en Bart liggen 's nachts wakker van zwiepende wieken: 'Ons woongenot is compleet naar de knoppen’

OOSTERHOUT - Ze voelen zich niet erkend, weggemoffeld in de procedure. De familie Gigengack woont aan de Statendamweg in Oosterhout, op luttele afstand van zes windmolens van 150 meter hoog. Ze doen een noodkreet, want er dreigen nog twee windgiganten van 235 meter bij te komen.