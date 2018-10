RFC zwaar teleurgesteld in college Geertruidenberg: ‘Dit getuigt van weinig respect en waardering‘

RFC is een fusieclub en wilde de nieuwe kantine en kleedkamers graag tussen de oude complexen van Good Luck en Veerse Boys in hebben. Daarvoor heeft de gemeente 1,3 miljoen vrijgemaakt, maar het budget wordt met 300.000 euro overschreden. Daarom wordt nu mogelijk gekozen voor nieuwbouw bij Veerse Boys of renovatie van een van de twee oude accommodaties. Dit voorstel van B en W wordt deze maand in de gemeenteraad besproken. “Geen wenselijke situatie“, vindt Alain Timmermans van RFC. “Als de nieuwbouw niet in het midden komt, heb je geen overzicht op het terrein. Ook moet je in deze scenario‘s tijdelijke voorzieningen gaan treffen voor de kleedkamers, wat ook geld kost.“