Reuzeknipper Georg is een miljoeneninvestering, maar gaat Oosterhouts staalbedrijf terugbetalen

Directeur Joost Hebels kan een zeker gevoel van trots niet verhullen. ,,Met Georg kunnen we straks in één klap door dikker en breder metaal knippen. Het immense apparaat doet niet moeilijk over een millimeter meer of minder’’, zegt Hebels.

Georg komt op een moment dat het weer hosanna klinkt in de staalbusiness. ,,Sinds september gaat het weer goed in de branche’’, zegt Hebels. ,,We zien een duidelijk herstel nu de vraag naar staal toeneemt. De prijzen stijgen daardoor weer. In maart werden we geconfronteerd met een sterke terugval. Fabrieken sloten vanwege de coronocrisis tijdelijk de deuren, waardoor de vraag naar staal terugviel. Daar is nu een einde aan gekomen.’’

Impuls

Hebels Staalservice heeft vijftig werknemers in dienst en richt zich voornamelijk op de markt binnen een straal van ongeveer vijfhonderd kilometer. ,,De Benelux, Noord-Frankrijk en een groot deel van Duitsland dus’’, zegt Joost Hebels.

De komst van Georg betekent een flinke impuls voor het Oosterhoutse bedrijf. ,,Het apparaat helpt ons om onze positie op de staalverwerkende markt verder te versterken. Het is een miljoeneninvestering, maar regeren is vooruitzien en we zien volop kansen in de toekomst’’, zegt Hebels.

Cementwagens reden de afgelopen maanden af en aan om een stevige fundering te storten op het bedrijfsterrein. Dat is nodig, want Georg weegt een slordige 600.000 kilo en is ook nog eens zeventig meter lang. Alleen al de knipschaar weegt 82 ton. De machine is vier meter hoog en vier meter breed. De voorbereidingen naderen inmiddels hun afronding.

Voordelen

Georg heeft volgens Hebels een paar sterke voordelen. Hij knipt door tien millimeter dik metaal in plaats van de gangbare vier millimeter. Met behulp van het apparaat worden ook rollen metaal afgerold en vlak gemaakt.

Het gevaarte komt vanuit Lennestadt in delen via een speciaal transport naar Oosterhout. Dat is geen gemakkelijk klus. Onderweg moet het gevaarte over een brug getild worden, omdat die het gewicht van Georg niet kan dragen. Naar verwachting zijn alle machineonderdelen eind deze week in Oosterhout. Vervolgens duurt het nog tot juli voordat de hele machine is opgebouwd.