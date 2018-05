Reuring over mogelijke bomenkap AZC Gilze

In het omwonendenoverleg praten buurtbewoners, gemeente, maar ook politie en de supermarktuitbater over zaken die het AZC aangaan. De nadruk ligt op zaken als veiligheid, openbare orde, een schone omgeving en eventuele overlast van bijvoorbeeld werkverkeer, stelt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). De gemeente deelt die insteek. Twee leden van het overleg, Guus van Roozendaal en Sjoerd Borst, vinden dat de commissie ook over andere zaken gaat, zoals de verbouwing die ophanden is.

Pittig

Hoe dan ook, in de bijeenkomsten gaat het er soms pittig aan toe. Niet vanwege de overlast van het azc, want die is er nauwelijks of anders wordt deze snel opgelost. De kritische instelling van Van Roosendaal, die al 25 jaar commissielid is, en Borst leidt menige keer tot een gespannen sfeer met de vertegenwoordiger van het COA, eigenaar van het centrum.

Vragen zijn er vaak over de aanstaande verbouwing van het azc. COA investeert 40 miljoen in de verbouwing van een veertigtal panden op het complex dat een Rijksmonument is. Van Roozendaal: ,,Bij zo'n ingrijpend project moet je onderzoeken wat de gevolgen zijn voor flora en fauna. Ik kreeg telkens te horen dat het onderzoek nog bezig was. Nu hebben we zelf een compleet flora en faunarapport uit 2016 gevonden. Zo versterk je wantrouwen.''

Ergernis

Bij de twee omwonenden leidde de vondst tot grote ergernis. ,,In de aanbeveling van het rapport staat dat 3800 van de 5300 bomen gekapt moeten worden. We zijn al die tijd voor het lapje gehouden. Dat is me nogal wat.''

Vragen aan de gemeente leidden volgens Van Roozendaal tot verbazing. Daar was het rapport niet bekend. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat. ,,Maar dat is ook niet nodig. Pas bij de aanvraag van de omgevingsvergunning komt dit soort zaken aan de orde. Daarbij hebben we van het COA begrepen dat het een oud rapport is.'' Ook zegt hij dat de commissie niet over de verbouwing gaat.

'Niet relevant'

Woordvoerder Robert Ploeg van het COA benadrukt dat het in de commissie er om gaat 'om periodiek lopende zaken met de buren te bespreken'. Ook over het bomenonderzoek. ,,De plannen en onderzoeken zijn daar besproken en alweer gewijzigd. We hebben het geld niet voor die plannen. De stukken en de daarin opgenomen ideeën en suggesties zijn daarmee ook niet meer relevant.'' De beslissing of er een renovatieoverleg moet komen is volgens hem aan het omwonendenoverleg.