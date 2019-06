Restauratie Brug Jannezand bij Hank verder uitgesteld

Gilze en Rijen moet dit jaar nog één miljoen bezuinigen

9:41 RIJEN - De eerste hap uit het tekort van bijna twee miljoen op de begroting van 2019 is een feit. Maar dan resteert nog een miljoen. ,,Dat redden we niet met de kaasschaaf", zei wethouder David Vermorken in zijn eerste vergadering in de commissie Middelen.