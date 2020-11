Restaurant 't Vliegveld moet definitief wijken voor aanpassing N282 in Hulten

Boerenpraat ‘Tijdgebrek is een chronisch verschijn­sel op de boerderij’

31 oktober Ik snap niet waar mijn tijd allemaal aan op gaat. Normaal gesproken hebben we de laatste excursies in deze maanden, maar die groepen zijn gecanceld. Tijd over zou je denken. De laatste weken worden we heel regelmatig gebeld voor rondleidingen. Kleine groepjes, gezinnen, die blijkbaar vermaak zoeken in deze strikte periode. Ik leg ze uit dat ik daar helaas niet aan kan voldoen, omdat ik voor een rondleiding voor vijf mensen net zo veel tijd kwijt ben als voor vijftien mensen. En tijd is geld, ook bij ons op het bedrijf.