Restaurant 't Vliegveld in Hulten wil groter worden

Dit weekend is het NK sur place in Den Hout: wie kan heel lang stilstaan met een fiets?

9:53 DEN HOUT - Sur place. Een bekende uitdrukking in de wielerwereld. Het is zo goed als stilstaan met de fiets, vaak voorafgaand aan een explosieve sprint. In Den Hout houden ze komende zaterdag het Nederlands Kampioenschap sur place. Wel een officieus kampioenschap, benadrukt Arjen van Drunen namens de organisatie. "Want anders moeten we het echt via de KNWU aanvragen."