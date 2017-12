Restaurant 't Slot in Waalwijk ontruimd na brand

Gaat de PVV in Brabant nog meedoen?

15:25 BREDA - Doet de PVV nog mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Brabant? Dit voorjaar loopt Geert Wilders over van enthousiasme. ‘Maak Brabant weer van ons’, is het motto, gevolgd door de mededeling dat de partij wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rupchen, Steenbergen, Etten-Leur, Roosendaal, Helmond en Den Bosch. Maar al snel wordt het stil. Erg stil.