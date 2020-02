Restaurant SED in 's Gravenmoer failliet

Ongeval op A27 bij Oosterhout; weg is weer open

14:50 OOSTERHOUT - Er is woensdagmiddag een ongeval gebeurd op de A27 bij knooppunt Hooipolder. Hierbij zijn geen gewonden gevallen. Wel was de weg vanaf Oosterhout dicht richting Gorinchem. Deze is weer open. Het verkeer werd over de vluchtstrook geleid.