Restaurant Ons Thuis staat in de etalage

Het goedlopende restaurant aan de Bredaseweg in Terheijden geniet landelijke bekendheid. Reden hiervan is Spraakvermaak. Een talkshow waarvoor veel bekende gasten naar Ons Thuis komen. Maar het is ook een geliefde plaats voor mensen uit Terheijden en omstreken.

Van Gorp: ,,Er komen hier veel vaste gasten. Daarnaast hebben we ook verenigingen die maandelijks komen. De herensociëteit bijvoorbeeld. Maar die hoeven zich allemaal geen zorgen te maken hoor. Alle gemaakte afspraken gaan gewoon door. Ook als het restaurant verkocht wordt. Bij deze weet de toekomstige koper dat alvast."

Het liefst ziet van Gorp dat er nieuwe horecaliefhebbers in komen.

Horecavergunning

"De zaken lopen goed. Het restaurant is een deel van Terheijden en het zou jammer zijn als dat niet wordt doorgezet. Kijk ik snap ook wel dat de volgende eigenaar waarschijnlijk een andere smaak heeft en gaat verbouwen. Maar het zou jammer zijn als iemand hier appartementen in wil gaan maken. Het is juist zo mooi dat op het hele terrein een horecavergunning zit. Er zijn nog zat uitbreidingsmogelijkheden."

Quote Het leuke aan de horeca: heftige dingen, leuke mensen en bizarre situaties. Je zou er een boek vol van kunnen schrijven Kathleen van Gorp

Tijdens een rondje over het terrein rent hondje Pukkie (5) voor ons uit richting het nieuwe gedeelte. Aan de oever van de Mark heeft Van Gorp vier jaar geleden een dependance gebouwd. Hier worden regelmatig bruiloften gehouden. ,,Kijk die hartjesconfetti, die is lastig op te ruimen. Maar het ziet er wel vrolijk uit toch? Het is een mooie locatie zo aan het water. Ik heb al reserveren staan voor in 2020."

Feesten en partijen

Vijftien jaar geleden kocht ze samen met haar man Thieu Visker en broer Corné van Gorp het pand. Ze verbouwden het uit tot een eetgelegenheid en niet veel later plakten ze er nog een grote zaal aan vast. Deze kan worden opgedeeld in kleinere zalen en is dus geschikt voor allerlei soorten feesten en partijen.

Quote Ik herkende de bruid, maar wist even niet waarvan. Bleek dat ze drie jaar eerder ook bij mij was getrouwd. Haar eerste huwelijk was niet geslaagd, maar onze locatie blijkbaar wel Kathleen van Gorp

En die zijn er al heel wat geweest. Van Gorp: ,,Dat is het leuke aan de horeca. Heftige dingen, leuke mensen en bizarre situaties. Je zou er een boek vol van kunnen schrijven, van wat je allemaal meemaakt."

Alcohol

Zo kijkt Van Gorp regelmatig de camerabeelden terug, omdat er weer eens iets geks is gebeurd. ,,Auto van het terrein gehaald is wel erg extreem, net als vandalisme of diefstal. Veelal met alcohol in het spel." Soms kan ze er ook wel om lachen. ,,Ja joh,dan komen ze de volgende dag met een taxi alsnog een paaltje of iets soortgelijks terugbrengen."

Een ander apart voorval is een bruiloft. ,,Ik herkende de bruid maar wist even niet waarvan. Bleek dat ze drie jaar eerder ook bij mij was getrouwd. Haar eerste huwelijk was niet geslaagd maar onze locatie blijkbaar wel", grinnikt Van Gorp.