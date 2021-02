Restaurant-bar De Schout stopt, nieuwe huurder gezocht voor karakteristiek pand

Video Waar is autisten­kat Jaapje? ‘Ik weet niet hoe ik dit aan Anne uitleg’

29 januari OOSTERHOUT - Waar is Jaapje de autistenkat? Het is een vraag die sinds twee weken door huize Vermeulen gonst. Het huisdier kwam na een gebruikelijk dagelijks ommetje door de wijk Dommelbergen niet meer terug. Vader Theo Vermeulen is vooral bezorgd om zijn autistische dochter Anne (19) die vaak in het weekend naar huis komt. ,,Ik weet niet hoe ik dit aan haar moet uitleggen, Jaapje is gewoon haar maatje.”