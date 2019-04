Renovatie zwembaden: grote ligweide bij Ganzewiel in Raamsdonksveer

Chloor

De chloorinstallaties zullen worden aangepast. En dat is opmerkelijk, want die zaten niet in de oorspronkelijke plannen. Van Vugt: ,,Over vier jaar zijn nieuwe richtlijnen van kracht, dan mag je geen vloeibaar chloor meer gebruiken. Dat brengt te veel risico’s met zich mee. We halen dat dus naar voren. We hebben het tij mee, want de rentestand is laag. En de afschrijvingstermijn is met jaren verruimd. Daardoor kunnen we kosten van die chloorinstallaties, ongeveer anderhalve ton, meenemen in de jaarlijkse lasten voor deze zwembaden.”