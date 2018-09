Renovatie zwembaden Drimmelen begint in januari 2019

Vier bedrijven, samengebracht in een bouwteam, verdelen onderling het werk. Wethouder Jan-Willem Stoop: "Ze zullen aan beide baden tegelijk werken. Belangrijk is dat ze in het zwemseizoen gewoon open kunnen, dus de planning zal daarop aangepast worden. "

Een lange weg en veel discussies gingen eraan vooraf, maar vorig jaar besloot de gemeenteraad beide baden te behouden en voor 1,8 miljoen euro te renoveren. Dat bedrag is exclusief 325.000 euro aan duurzaamheidsmaatregelen, die met name inhouden dat de huidige installaties worden vervangen door warmtepompen.

Waterparkjes

Het Puzzelbad krijgt een aansluiting op het warmtenetwerk van het Traais Energie Collectief (TEC). "In de begroting waren de splashbaden nog niet opgenomen, dat is onlangs tijdens de behandeling van de voorjaarsnota en kadernota definitief besloten."

De waterparkjes met fonteinen kosten bij elkaar 360.000 euro, maar zijn een belangrijke toevoeging volgens de wethouder. "We zijn na veertig jaar wel toe aan vernieuwing. Net name voor kleine kinderen is het een leuke manier om met water te spelen."

Nieuwe wachttoren

In het Puzzelbad komt het splashcentrum in het ondiepe peuterbad. Tegels worden waar nodig vervangen, er komen nieuwe kleedkamers en een nieuwe wachttoren voor de badmeester. Ook komt er een nieuw gebouwtje voor horeca. "Een mooiere basis met een eetruimte, zodat een nieuwe exploitant straks dat gedeelte kan exploiteren." In eerste instantie wilde de gemeente een stuk aan de Marktstraat gebruiken als woningbouwlocatie. Nu blijkt dat toch te duur.

Spashcentrum

In de Randoet gaat het peuterbadje helemaal weg en in het ondiepe bad komt het splashcentrum. Het diepe bad blijft op wat tegelreparaties na hetzelfde. Het buitenterrein wordt verkleind en afgescheiden voor de bootcampactiviteiten en bedrijfsuitjes van PactbyPrinse. To the Max zal het terrein van het Puzzelbad blijven gebruiken. Ook kopen zij de naastgelegen gymzaal.

Openingstijden