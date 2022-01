Renovatie van sporthal nog eens drie miljoen duurder, naar zeker 7 miljoen

Bak­fiets-bezorg­dienst in Oosterhout van start: ‘Onderne­mers door lockdown helpen’

OOSTERHOUT - De lockdown raakt de Oosterhoutse binnenstad keihard. Dus tuigde de gemeente Oosterhout in een rotvaart een gratis bezorgdienst op voor ondernemers. Om het leed enigszins te verzachten. ,,We willen laten zien dat we in Oosterhout echt meer voor elkaar doen”, zegt burgemeester Mark Buijs.

28 december