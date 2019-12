Rennen in de school in Oosterhout, eindelijk mag het een keertje...

Broeder­huis Glorieux blijft raad Dongen bezighou­den

9:13 DONGEN - De tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in broederhuis Glorieux beheerste donderdag het eerste deel van de laatste raadsvergadering van dit jaar in Dongen. Iedereen was het er wel over eens dat er een permanente invulling moet komen voor het gebouw. Scheidend wethouder Maarten Pieters hield de raad voor dat ze al vijf jaar te weinig aandacht hadden gehad voor dit onderwerp.