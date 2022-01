René Wols belandde per ongeluk in Made, dronk een biertje en runde er 17 jaar zijn juwelierszaak

Het kopen van een nieuw horloge of het laten repareren van een armbandje. Zelfs in de lockdown was er nog voldoende aanloop aan de tafel bij de ingang van de winkel. ,,Dat is de vaste klantenkring die we in al die jaren hebben opgebouwd. Mensen gaan geen horloge kopen, maar een horloge bij René kopen”, zegt Wols.