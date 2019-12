René Weterings uit Geertruidenberg Nederlands Kampioen onderwaterfotografie

Dat is zaterdag bekend gemaakt in De Meern. Marco Heesbeen uit Roosendaal ging naar huis met de zilveren medaille. In de categorie onderwatervideografie ging Ronald Faber uit Bergen op Zoom er van door met de eerste prijs.



Bij het wereldkampioenschap onderwaterfotografie op Tenerife vielen de West-Brabanders ook al in de prijzen. De Bergenaar kreeg zilveren medaille in de categorie Groothoek. Teamgenoot en onderwaterfotograaf Heesbeen uit Roosendaal werd derde in de categorie Visportret.



Onderwaterfotografie is de laatste jaren erg in opkomst. Onderwatercamera’s worden compacter, beter en betaalbaarder. De Nederlandse Onderwatersport Bond organiseert jaarlijks het Open Nederlands Kampioenschap Onderwaterfotografie met meer dan honderd deelnemers.