René Jansen kandidaat-wethouder voor Volkspartij Dongen

Geen sneeuw op het dak: 300 hennepplanten gevonden in Sprang-Capelle

17:29 SPRANG-CAPELLE - In een huis aan de Kievit in Sprang-Capelle is woensdagmiddag een hennepkwekerij gevonden. Er stonden zo'n 300 planten, die direct versnipperd zijn. De politie kwam de kwekerij op het spoor toen afgelopen dagen bleek dat de sneeuw op het dak niet bleef liggen.