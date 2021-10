Renate Vos maakt majestueuze foto's van paarden: ‘Ik heb er een bijzondere band mee’

Luxe hotelsui­tes geven opgelapte Heuvel in Oosterhout extra cachet

23 oktober OOSTERHOUT - De Oosterhoutse Sharon van Leeuwen (37) valt met haar neus in de boter. Ze is een klein boetiekhotel begonnen aan de opgelapte Heuvel, op dit moment the place to be in Oosterhout. ,,De stad heeft dit soort initiatieven nodig’’, zegt ze.