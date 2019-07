Remco de Bont uit Oosterhout treedt op met Bazzookas door heel Europa: ‘Het is een hobby’

OOSTERHOUT – Doordeweeks werkt hij technische foutjes in commercials weg, speelt in regionale bandjes of gaat met vrienden op pad. Maar in de weekenden treedt hij in heel Europa op als trombonist van de band Bazzookas. Het leven van Remco de Bont (22) uit Oosterhout veranderde vorig jaar met één telefoontje: ‘of ik over vijf dagen in Duitsland kon optreden’