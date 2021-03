Relschoppers jaarwisseling wacht streng gesprek

In Oosterhout mag weer gewinkeld worden: ‘Best aangenaam, een beetje rondneuzen’

16 maart OOSTERHOUT - Sinds deze dinsdag mogen grotere winkels meer klanten tegelijk binnen laten. Dat scheelt ze in de omzet, en de consumenten kunnen weer een beetje normaal consumeren. De Meubelboulevard in Oosterhout was in ieder geval weer een stuk drukker. ,,Dat gedoe met afspraken maken, blijft nog wel een tijdje.’’