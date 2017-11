Relletje tussen VVD en SP in raad Oosterhout

Klein grut

Verder kwamen de politieke partijen vooral met klein grut, verdeeld over allerlei gebieden. Niet zo vreemd; het is de laatste begroting voor de verkiezingen en er staan ook geen grote veranderingen of lastenverzwaring op stapel.

Veiligheid

Ook veiligheid komt meermaals terug. Zo vraagt Gemeentebelangen wederom aandacht voor veiligheid in de wijken. ,,Wij horen dat het gevoel van veiligheid terugloopt'', aldus fractievoorzitter Walther Hoosemans. ,,Wijkagenten besteden slechts twintig procent van hun tijd in de wijk.'' Ook enkele andere partijen pleiten voor een grotere inzet van (wijk)agenten. Volgens de burgemeester komt het signaal van onveiligheid niet terug in een enquête die onder inwoners gedaan is. Over de wijkagenten, zegt hij: ,,Zij besteden geen 20 procent maar de helft van hun tijd in de wijk. We kaarten de kwestie aan waar het kan.''