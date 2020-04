Relletje over verenigingen in Gilze en Rijen: ‘Steun wordt niet gevoeld als warme hand’

Een van de maatregelen die B en W hebben aangekondigd is uitstel van het betalen van de huur voor het gebruik van gemeentelijke accommodaties. "Maar dat is uitstel van executie. Ze hebben geen inkomsten omdat alles stilligt. Veel gemeenten schelden de huur kwijt. Verenigingen hebben een grote maatschappelijke functie en we moeten voorkomen dat ze omvallen tijdens de coronacrisis", zegt Antonet Krol (D66) namens de drie partijen.

Losse eindjes

Wethouder David Vermorken stelde vorige week dat verenigingen alleen de subsidie hoeven terug te betalen die niet is besteed aan een evenement dat niet doorgaat. Bovendien is maatwerk mogelijk als verenigingen acuut in de problemen komen. "We vinden dat er nogal wat losse eindjes zijn. Want hoe realistisch is het om precies in beeld te hebben welke gedeelte is uitgegeven? En wanneer is maatwerk exact mogelijk en tegen welke voorwaarden?", aldus Knol.