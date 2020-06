Relaxen op een loungestoel in je eigen cirkeltje in het Slotpark: ‘Wij verzorgen je’

Raad Gilze en Rijen kritisch over inspraak rond Margriethal/Tropical

14:48 Bijna alle politieke partijen hebben afgelopen week tijdens de commissie Ruimte hun zorgen uitgesproken over het inspraakproces rond de Margriethal/Tropical in Rijen. Ze wijzen op een kritische brief van omwonenden in een plaatselijke huis-aan-huiskrant. Die gaat over de manier waarop de gemeente omgegaan is met hun bezwaren tegen met name de woningbouw.