Rekken en strekken in Dorst, de Kwiekroute komt dichterbij

De Kwiekroute is een fenomeen dat de laatste jaren in heel Nederland terrein wint. Zoals in Veghel, Roosendaal of Boxtel. Eerder werd duidelijk dat in de gemeente Oosterhout routes in de maak zijn, zoals bij de Vlindervallei en in Dorst.

Het concept? Een route door stad of dorp, met op diverse plaatsen de mogelijkheid om beweegoefeningen te doen. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van het bestaande straatmeubilair. De aanwijzingen kunnen op stoeptegels staan. De oefeningen kunnen lenigheid, kracht en coördinatie betreffen.

Lantaarnpaal

,,Je loopt bijvoorbeeld langs een bankje. Daar staat op een pictogram een bepaalde oefening. En die kun je dan doen. Of je wandelt naar een lantaarnpaal. Daar staat een streepje op, om je tot die hoogte uit te strekken”, vertelt Walther Hoosemans van de Stichting Midzomernachtfeest Dorst.

Verbinding

Deze organisatie staat borg voor meerdere activiteiten in het dorp en daar komt de Kwiekroute dus bij. Maandag hadden de vrijwilligers een overleg met de gemeente Oosterhout over de uitvoering. ,,De achterliggende gedachte is dat je mensen verbindt: jong en oud. Dat kleinkinderen sneller langs hun opa en oma gaan en zeggen: kom, we lopen de Kwiekroute. We blijven zoveel mogelijk in het dorp, zodat het niet te ver lopen is en de route ook te doen is voor mensen met een beperking.”

Fitter

Bijkomend voordeel is dat de deelnemers fitter worden. ,,In deze coronatijd merken we dat veel ouderen minder naar buiten gaan, op deze manier hopen we ze volgend jaar weer in beweging te krijgen. Je moet het zien als het vervolg op het beweeguur dat we afgelopen zomer in de dorpskern hadden. Daar kwamen veel mensen op af, ook met stoelen. Dat was een succes.”

Het initiatief van de Kwiekroute is al wat langer in de maak, maar de coronacrisis wierp de organisatie even terug. Inmiddels is er geld binnengehaald via het DELA fonds en de Postcodeloterij, zo'n 2200 euro in totaal. Wat de Kwiekroute gaat kosten, is nog niet precies bekend. Wel tekent de Stichting Midzomernachtfeesten Dorst voor het beheer en onderhoud in de toekomst.

Volgens Hoosemans ondersteunt de gemeente via de sportcoaches van MOOVE het initiatief. Van een uitgezette route is nu nog geen sprake. ,,We gaan de komende tijd aan de slag met de uitwerking van het idee.”