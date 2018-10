Regio blij met snelle aanpak Hooipolder: ‘Fantastisch nieuws‘

RAAMSDONKSVEER - De ondernemers in de regio zijn ‘blij verrast‘ met de snelle aanpak van Hooipolder. Dat laat VNO-NCW Brabant Zeeland weten. Maandag werd bekend dat Rijkswaterstaat al in 2022 aan de slag gaat met Hooipolder, drie jaar eerder dan de bedoeling was. “Fantastisch nieuws“, vindt Arie Rietveld, voorzitter van VNO-NCW Oosterhout.

“We dringen namens het bedrijfsleven al jaren aan op een snelle en goede aanpak om West-Brabant bereikbaar te houden. Met name de doorstroming op de A27 van en naar Utrecht en de A59 bij Hooipolder is al jaren een drama. Met deze beslissing voelen we ons gehoord door de overheden. De aanpassingen en verbeteringen kunnen ons niet snel genoeg gaan“, laten de ondernemers in een verklaring weten. “De afgelopen jaren vroegen we met ludieke acties aandacht voor logistieke problemen. Van het ophangen van spandoeken boven de snelweg tot het aanbieden van een broodtrommel met worstenbrood aan bestuurders.“

Quote We hebben in het huidige lobbytra­ject het maximale bereikt. Mede dankzij provincie en gemeente Arie Rietveld, VNO-NCW Oosterhout

Bij Hooipolder komt er een verbindingsboog vanuit de A59 (Zonzeel) naar A27 (Gorinchem). Ook wordt een deel van de afslagen verkeersvrij. Van Hooipolder tot aan Werkendam komt aan beide kanten er op de snelweg een spitsstrook bij. Tussen 2022 en 2026 gaat de boel op de schop. Dat Rijkswaterstaat Hooipolder naar voren haalt, komt mede door wensen vanuit de provincie en omliggende gemeenten. Vorig jaar lanceerde VNO-NCW de actie ‘A59stoplichtenvrij.nu‘. “We hebben in het huidige lobbytraject het maximale bereikt. Dat is mede dankzij gemeente en provincie“, zegt Rietveld.

Corridor

VNO-NCW laat het knooppunt niet met rust. “We blijven streven naar een conflictvrij Hooipolder. In de gedachte van een corridor van Rotterdam via Brabant naar Duitsland is het niet meer acceptabel en van deze tijd dat er nog verkeerslichten op de snelweg staan. Om dit te bereiken vormen we opnieuw een coalitie met overheden.“

