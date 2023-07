Regenbuien, maar soms ook zon in Oosterhout vandaag

indebuurt.nl Mysterie opgelost: Dit betekenen de kunstwer­ken bij winkelcen­trum de Barones

Je loopt vast wel eens in de Barones en dan denk je: “Hé, wat doet dat grote, gele beeld hier? Of wie is die man die daar staat?Ja, dat hadden wij dus ook. Nieuwsgierig als wij zijn besloten we dat dan maar eens tot de bodem uit te zoeken. Heb jij ook weer wat spannends te vertellen op de volgende kringverjaardag!